Новогодняя елка для детей в Алматы

Театральная компания «Тотальный театр» совместно с ТЮЗ им. Г. Мусрепова приглашает маленьких зрителей на новогодний спектакль «Чудеса Деда Мороза». Это яркое и музыкальное представление станет отличным подарком к зимним праздникам!

Сюжет спектакля

В центре сюжета - сам Дед Мороз, который задается вопросом: нужен ли он современным детям, если чудеса кажутся исчезнувшими? Но без него не зажгутся огоньки на ёлке и не прозвучит «С Новым годом!». Спектакль расскажет о дружбе, чудесах и вере в добро. Дети не просто станут зрителями, они будут петь, танцевать и играть вместе с любимыми персонажами!

Веселая дискотека

После спектакля юных зрителей ждёт весёлая дискотека со сказочными героями, что подарит незабываемые эмоции и заряд положительных впечатлений.

Возрастные рекомендации

Спектакль предназначен для детей от трёх до девяти лет. Это отличная возможность организовать поход для вашего сада, школы или центра, подарив детям настоящее новогоднее чудо!

Подарок под елку

Кроме спектакля, вы сможете порадовать детей пальчиковым театром - отличным подарком, который оставит непередаваемые впечатления. Пальчиковый театр включает в себя: Не упустите шанс подарить ребёнку не просто игрушку, а целый мир фантазии с помощью пальчикового театра! Этот набор включает в себя:

хендмейд театр с персонажами: Дедом Морозом, Снегурочкой, Ёлочкой или Снеговичком,

тематическую раскраску и разноцветные мелки.

Такие игрушки способствуют развитию воображения, речи и эмоционального интеллекта. Они учат детей создавать истории и чувствовать, превращая каждый момент в творческое приключение.

БИЛЕТЫ ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ. ВЫ МОЖЕТЕ ПЕРЕНЕСТИ БИЛЕТ НА ДРУГОЙ СЕАНС ИЛИ ДАТУ НЕ ПОЗДНЕЕ, ЧЕМ ЗА 2 ЧАСА ДО СПЕКТАКЛЯ

