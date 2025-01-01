Меню
Чудак
Киноафиша Чудак

Спектакль Чудак

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О концерте/спектакле

Литературно-театральный вечер с элементами пантомимы

Приглашаем вас на уникальный спектакль-сказку от Дарьи Бычковой, где главными героями станут крыши домов, фонари, песни и лестницы. Это не просто театральное представление, а целое путешествие в мир мечтаний и надежд.

О чем спектакль?

В ходе вечера мы будем говорить о любви, мечтах и самых больших надеждах. Спектакль подчеркивает, что даже в самые темные времена мы стремимся к свету. Каждый зритель сможет найти в этой истории что-то близкое и важное для себя.

Особенности представления

Спектакль предназначен как для взрослых, так и для детей, что делает его идеальным для семейного просмотра. В программе прозвучат отрывки из рассказов и очерков великого советского клоуна Л. Енгибарова, который славился своим уникальным чувством юмора и глубокими жизненными наблюдениями.

Не упустите возможность!

Не пропустите этот удивительный вечер, который подарит вам не только радость, но и пищу для размышлений. Мы ждем вас в нашем театре, чтобы вместе стремиться к свету, даже в самые трудные времена!

