Новогодняя сказка для всей семьи

В этой веселой новогодней истории зрителей ждет встреча с яркими и забавными персонажами, которые приготовили немало сюрпризов. Главная героиня — Чучуня, внучка Бабы-яги, славится своими проделками и фантазией. В преддверии Нового года она решает навестить свою бабушку, но их лесная полянка обходит стороной даже Дед Мороз. Чучуня придумывает хитрый план, как заманить волшебника к себе и завладеть его новогодними подарками.

Сюжет и уроки

Что произойдет, когда Чучуня и ее компания попытаются перехитрить Деда Мороза? Чем закончится их коварный замысел и чему они научатся в процессе? Сказка обещает не только много смеха и забавных моментов, но и важные уроки о том, что Новый год — это праздник добра и радости, а не обмана.

Кто в команде?

Режиссер-постановщик — заслуженный артист России Олег Гетце.

Новогоднее представление «Чучунин Новый год» станет отличным развлечением для детей и взрослых, создавая праздничное настроение и даря яркие впечатления!