Спектакль Чучело

Сила быть собой: спектакль Екатеринбургского ТЮЗа по повести Владимира Железникова

В рамках гастролей Екатеринбургского театра юного зрителя в Нижнем Новгороде пройдет постановка, основанная на повести Владимира Железникова. Спектакль состоит из двух действий и перенесет зрителей в мир Лены Бессольцевой, которая переезжает к своему дедушке в старинный город.

В новой школе Лена, являясь неловкой чудачкой, получает прозвище «Чучело» от своих одноклассников. Однако, когда ситуация достигает критической точки, она делает смелый выбор, беря на себя чужую вину. Этот драматичный момент позволяет героине раскрыть свою стойкость и мужество. Урок коллективной травли навсегда оставляет шрам в сердцам не только Ленки, но и её обидчиков, научая их важным жизненным урокам.

Спектакль дает возможность не только осмыслить внутренний мир жертвы травли, но и важных аспектов для тех, кто участвует в этом процессе. Актеры поделятся реальными историями о физическом и моральном насилии, с которыми они столкнулись в своей жизни. Эти пронзительные свидетельства позволят зрителям глубже понять, какой выбор делают герои на сцене и в жизни.

