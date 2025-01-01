Спектакль «Чучело» по одноименной повести Виктора Крапивина в Учебном театре Новосибирского театрального института

Новые одноклассники прозвали Ленку Бессольцеву «чучелом» за её непохожесть, наивность и чудаковатость. Однако под ярлыком, нацепленным ребятами, скрывается чуткое человеческое сердце, тонкая натура и необыкновенный мужественный характер.

В спектакле «Чучело» затрагиваются важные темы: внутренние переживания человека, его борьба с предрассудками и общественным мнением. Много «чучел» живёт на нашей планете — как маленьких, так и больших. Но далеко не всем удаётся вступить в борьбу с большинством и одержать победу. И, что самое важное, неизвестно, какую цену придётся заплатить за эту победу.

О спектакле и его создателе

Режиссером постановки выступает Илья Боров, который смог привнести в спектакль глубину и эмоциональность. На сцене работают студенты 4 курса специализации «Артист драматического театра и кино» и «Режиссер драмы» мастерской С.Н. Афанасьева. Их молодость и талант добавляют спектаклю свежести и актуальности.

Интересные факты

Спектакль основан на одноимённой повести Владислава Крапивина, которая затрагивает вечные темы дружбы и человечности.

«Чучело» — это не просто история о bullying, это глубокая драма о поисках себя и о том, как важно быть верным себе, несмотря на общественное мнение.

