Спектакль-невидимка, оживляющий воображение. Постановка по повести В. Железникова в Театральной лаборатории «Кук Lab» на Смоленской

Спектакли-невидимки – это уникальный проект, не имеющий аналогов в мире. Во время выступления зрители наденут специальные маски и смогут погрузиться в атмосферу, где воображение становится реальностью. Запахи и звуки наполнят пространство, создавая эффект полного присутствия.

О спектакле

Для этой постановки выбрали легендарную повесть В. Железникова «Чучело». Это психологический экшн, насыщенный погонями, переживаниями, первой любовью и предательством. Зрители станут участниками события, не покидая своих мест, и смогут ощутить на себе все эмоции героев.

Команда постановки

Режиссёр спектакля – Екатерина Негруца, а постановщик – Ярослав Жалнин. В ролях задействованы:

Янина Исаичкина

Александр Хитёв

Ярослав Жалнин

Ефим Петрунин

Олеся Абрамова / Алиса Преображенская

Светлана Мигович

Технические детали

Звукорежиссёр – Татьяна Смирнова. Музыку к спектаклю написал композитор и музыкант Георгий Антонов, а музыкальным консультантом выступил Олег Боченин. Голос автора произведения озвучивает заслуженный артист России Олег Леушин.

Руководство проекта

Руководитель проекта «Спектакли-невидимки» – Екатерина Негруца, соавтор – Ксения Дмитриева. Этот спектакль обещает стать захватывающим и незабываемым событием для всех любителей театра.