Спектакль «Чучело. Квартирник» — это современная интерпретация повести Владимира Железникова «Всего-то несколько дней». Премьера состоялась 7 ноября 2023 года.

История, ставшая классикой, впервые привлекла внимание зрителей благодаря фильму Ролана Быкова «Чучело», который вышел в 1984 году. Этот фильм открыл для всей страны проблему школьной травли, о которой в то время почти не говорили.

На концерте-квартирнике в заброшенном доме зрители снова встретятся с Леной Бессольцевой и ее одноклассниками. Это возможность задуматься о том, как мы бы себя вели в подобной ситуации. Почему травля, пусть и изменившаяся, до сих пор остается актуальной проблемой в школе и за ее пределами?

После спектакля пройдет обсуждение с педагогом Казанского ТЮЗа, что позволит углубить понимание поднятых вопросов и обсудить, как справляться с буллингом в современном обществе. Не упустите шанс поразмышлять на эту важную тему!