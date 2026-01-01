Чучело. Квартирник
Постановка
Казанский ТЮЗ (временное здание) 0+
Продолжительность 70 минут
Возраст 0+

О спектакле

Современная интерпретация знаменитой повести Владимира Железникова

Спектакль «Чучело. Квартирник» — это современная интерпретация повести Владимира Железникова «Всего-то несколько дней». Премьера состоялась 7 ноября 2023 года.

История, ставшая классикой, впервые привлекла внимание зрителей благодаря фильму Ролана Быкова «Чучело», который вышел в 1984 году. Этот фильм открыл для всей страны проблему школьной травли, о которой в то время почти не говорили.

Лена и ее одноклассники

На концерте-квартирнике в заброшенном доме зрители снова встретятся с Леной Бессольцевой и ее одноклассниками. Это возможность задуматься о том, как мы бы себя вели в подобной ситуации. Почему травля, пусть и изменившаяся, до сих пор остается актуальной проблемой в школе и за ее пределами?

Обсуждение после спектакля

После спектакля пройдет обсуждение с педагогом Казанского ТЮЗа, что позволит углубить понимание поднятых вопросов и обсудить, как справляться с буллингом в современном обществе. Не упустите шанс поразмышлять на эту важную тему!

Июнь
15 июня понедельник
18:30
Казанский ТЮЗ (временное здание) Казань, Максима Горького, 13
от 500 ₽

