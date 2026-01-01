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Что знает о любви любовь
Киноафиша Что знает о любви любовь

Спектакль Что знает о любви любовь

Постановка
Театр им. Вахтангова 16+
Возраст 16+

О спектакле

Лика Рулла. Музыкально-литературный вечер актрисы и певицы

Звезда музыкального театра Лика Рулла — выдающаяся актриса и певица, известная по ролям в таких популярных мюзиклах, как «CHICAGO», «MAMMA MIA!», «Ромео и Джульетта», «We Will Rock You», «Монте-Кристо», «Zorro», «Граф Орлов», «Анна Каренина», «Золушка», «ПраймТайм» и многих других.

Камерный концерт — откровенный диалог со зрителем

Программа Лики Руллы — это доверительный разговор со зрителем в формате камерного концерта. В её исполнении прозвучат произведения, объединённые главной темой — любовью.

Музыка, тексты и эмоциональный калейдоскоп

В программе предусмотрены известные песни в новых аранжировках, сочетающиеся с поэтическими произведениями. Прозвучат композиции из репертуара Людмилы Гурченко, Далиды, Марыли Родович, Жака Бреля, Александра Разенбаума, групп «Город 312», «Аукцион», «Ноль». Литературную часть составляют стихи таких классиков, как Марина Цветаева, Роберт Рождественский, Анна Ахматова, Владимир Маяковский, Александр Вертинский и другие.

Эмоциональная палитра любви

Концерт будет наполнен страстью, болью, радостью, смехом и слезами, объединяя чувства в единое действо, имя которому — ЛЮБОВЬ.

 

 

В ролях
Лика Рулла
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