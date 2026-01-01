Что знает о любви любовь?
Что знает о любви любовь?

12+
О концерте

Музыкально-литературные встречи: песни на стихи Евтушенко

Приглашаем всех любителей театра и поэзии на уникальный музыкально-литературный вечер, посвященный творчеству замечательного поэта Евгения Евтушенко. Это событие входит в абонемент № 19 (2025–26) и будет доступно для приобретения по «Пушкинской карте».

Участники концерта

В концерте примут участие:

  • Марина Филатова — сопрано
  • Ульяна Выграненко — меццо-сопрано
  • Евгений Штейнмиллер — баритон
  • Владимир Коварский — бас
  • Вероника Ковальчук — фортепиано
  • Евгения Иванова — скрипка
  • Елена Пантелеева — скрипка
  • Елена Васюкова — альт
  • Ольга Шадчина — виолончель
  • Никита Троц — гитара

Автор и ведущая вечера — Елена Самарина.

Творчество и наследие

Евгений Евтушенко — легендарная фигура в истории советской поэзии. Яркий представитель «шестидесятников», он прославился как автор как проникновенной лирики, так и смелой гражданской поэзии. Его творческий кредит: «Поэт в России больше, чем поэт» — стал символом эпохи 60–80-х годов. В это время поэты снова начали привлекать внимание широкой публики, их чтения проходили в переполненных залах, у стадионов, и даже на заводах.

Музыкальные композиций

Стихи Евтушенко сразу же привлекли внимание лучших композиторов. Давид Тухманов, Александра Пахмутова, Эдуард Колмановский, Андрей Петров и многие другие создали незабываемые песни на его стихи, которые остаются популярными и по сей день. Эти произведения звучали в кино, на эстраде, и их исполняли на дружеских встречах.

В рамках концерта зрители смогут насладиться всеми любимыми хитами: «Хотят ли русские войны?», «А снег идёт», «Со мною вот что происходит» и другими. Исполнение песен будет сопровождаться интересными рассказами о жизни и творчестве Евгения Евтушенко, а также о тех событиях, которые вдохновили на их написание.

Июнь
7 июня воскресенье
18:00
Новосибирская филармония Новосибирск, Красный просп., 32

