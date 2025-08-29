Спектакль Что я нажил

Меню
16+
Продолжительность 1 час
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Спектакль-воспоминание о Сергее Довлатове

В день рождения Сергея Довлатова зрители смогут насладиться спектаклем-воспоминанием «Что я нажил», основанном на рассказах писателя из сборника «Чемодан». Этот уникальный проект затрагивает важные темы памяти, ностальгии и поиска своего места в новом мире.

Три вещи, три судьбы

Главные герои спектакля — молодые люди, покинувшие свою родину и уехавшие в другую страну с чемоданом, в котором находятся три вещи: рубашка, шапка и перчатки. Эти предметы становятся символами их прошлых жизней и переживаний.

Тосты и воспоминания

На новоселье, окруженные знакомыми вещами, герои поднимают тост за то, что ушло, и вспоминают истории о своих вещах, которые они успели захватить с собой. Каждый рассказ открывает новые грани их судеб и создает атмосферу, где может соединяться как смех, так и грусть.

Спектакль о том, что остаётся с нами

Творение Анели Филипповой и участников проекта «Поэзия за углом» — Максима Клейменова, Марка Красильникова, Егора Аверина — представляет собой удивительное путешествие по страницам памяти и личного опыта. Это история о том, что навсегда остаётся с нами, даже в условиях новых реалий.

Не упустите шанс увидеть это трогательное и глубокое театральное произведение, которое заставляет задуматься о важности нашего прошлого.

