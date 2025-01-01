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Что вы делали вчера вечером?
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Киноафиша Что вы делали вчера вечером?

Спектакль Что вы делали вчера вечером?

Постановка
Театр.doc industrial 18+
Продолжительность 1 час 10 минут
Возраст 18+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Пародия на вербатим и перепрошивка смыслов

Обычный вечер, обычный дом, обычный парень с (не)обычным вопросом: «Что вы делали вчера вечером?» Так начинается новый спектакль Театра.doc, который мог бы стать стандартным «вербатимом», если бы его автором не был Дмитрий Данилов — мастер абсурда, лауреат «Золотой маски», писатель, драматург и поэт.

Даниловский взгляд на обыденность

Данилов с его тонким чувством повседневности берёт банальный вопрос и превращает его в ключ к открытию целого мира. Его талант — находить смысл в мелочах, переосмыслять их и создавать новое измерение, в котором обыденность становится удивительной.

В своей пьесе автор иронично переосмысливает сам жанр вербатима. Он пародирует штампы и одновременно их преувеличивает, создавая галерею городских типажей. Ответы героев варьируются от сухого «вам больше делать нечего?» до философских рассуждений, раскрывая эмоции, скрытые амбиции, одиночество и затаённые обиды.

Игра с формой и содержанием

Актёрский состав — это ещё один уровень эксперимента. Один артист играет всех мужских персонажей, а актриса воплощает все женские образы. Маски сменяются стремительно, но с осознанной дистанцией, словно подчёркивая условность представляемого.

Режиссёрский дебют Данилова

Режиссёром постановки стал сам Дмитрий Данилов. Это его очередной дебют: после успешного выхода на сцену Театра.doc с пьесой «Человек из Подольска» драматург теперь пробует себя в роли постановщика.

Этот спектакль — попытка упорядочить хаотичный поток жизни, одновременно оставив его непредсказуемым. Он обещает стать не только театральным экспериментом, но и тонким исследованием человеческой природы.

Режиссер
Дмитрий Данилов
В ролях
Андрей Кондратьев
Иван Федотов
Антон Ильин
Екатерина Юдина

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 августа
Театр.doc industrial Москва, 1-я улица Энтузиастов, 3 ст2
20:00 от 2000 ₽

Фотографии

Что вы делали вчера вечером? Что вы делали вчера вечером? Что вы делали вчера вечером? Что вы делали вчера вечером? Что вы делали вчера вечером? Что вы делали вчера вечером? Что вы делали вчера вечером? Что вы делали вчера вечером? Что вы делали вчера вечером?

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