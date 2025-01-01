Что у вас случилось?

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О концерте/спектакле

Большой концерт в Воронеже: событие, которое нельзя пропустить

Концерт объединит лучшие произведения из репертуара коллектива, включая как классические, так и современные композиции. Зрители смогут насладиться великолепным исполнением, яркими вокальными номерами и захватывающей хореографией. В программе также запланированы специальные гости, которые добавят нотку уникальности в это музыкальное событие.

Не упустите возможность стать частью этого музыкального праздника. Концерт в Воронеже — это шанс насладиться великолепной музыкой в компании единомышленников. Приходите и погружайтесь в атмосферу творчества и вдохновения!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Воронеж, 31 августа
Зеленый театр Воронеж, Ленина, 10
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