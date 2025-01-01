Что у вас случилось?

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О концерте/спектакле

Терапевтически-юмористическое шоу в Ростове-на-Дону

Не упустите уникальную возможность стать частью большого концерта, который состоится в самом сердце Ростова-на-Дону. Это событие обещает стать настоящим праздником для всех любителей театра и юмора!

Что вас ждет на шоу?

На концерте вас ожидает сочетание театрального мастерства и комедийных элементов, которые поднимут настроение и помогут забыть о повседневных заботах. Уникальные номера, живое исполнение и интерактивные элементы сделают вечер незабываемым.

Психология и юмор

Шоу имеет терапевтический аспект, ведь смех — это лучшее лекарство! Ведущие программы профессиональные психологи, которые в доступной и занимательной форме расскажут о важности позитивного мышления и способах справляться со стрессом.

Интересные факты

  • Шоу основано на концепции «Смехотерапия», которая активно используется в психологии.
  • Многие участники программы — успешные комики и актеры, которые имеют опыт работы в театре.
  • Зрители смогут не только наблюдать за выступлением, но и взаимодействовать с артистами в ходе шоу.

Приходите и узнайте, как смех может изменить вашу жизнь к лучшему! Ждем вас на концерте!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Ростов-на-Дону, 30 августа
Дом офицеров Ростов-на-Дону, Буденновский просп., 34
18:00 от 1000 ₽

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