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Что у вас случилось? Большой концерт
Киноафиша Что у вас случилось? Большой концерт

Что у вас случилось? Большой концерт

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Шоу «Что у вас случилось?» в Санкт-Петербурге

«Что у вас случилось?» — это уникальное юмористическо-терапевтическое шоу, где комики превращаются в терапевтов и обсуждают с вами ваши проблемы. Зрители становятся героями на сцене, а комики, как настоящие психотерапевты, с помощью юмора и остроумных замечаний пытаются помочь вам разобраться в ваших жизненных ситуациях.

Как это работает?

Три опытных комика по очереди вызывают на сцену зрителей, которые готовы поделиться своими личными проблемами или запросами. Вместо обычного терапевта вы будете общаться с юмористами, которые с юмором и легкостью подойдут к любой теме, будь то проблемы в отношениях, работа, семейные вопросы или даже самые необычные запросы.

Проблемы? Мы их решаем!

Комики не только развлекут вас, но и помогут найти нестандартные решения для ваших ситуаций. Их цель — сделать так, чтобы вы ушли с позитивным настроем и смеялись над тем, что раньше казалось серьезной проблемой. Даже самые неудобные моменты будут обсуждаться с легкостью и шутками.

Зачем идти?

Если вы хотите не только посмеяться, но и получить немного терапевтического воздействия с юмором, то это шоу для вас! Порой смех — лучший способ справиться с проблемами. Ведь кто сказал, что быть смешным не может быть одновременно полезным?

Приходите на шоу «Что у вас случилось?» — решите свои проблемы с юмором!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 августа
Выборгский ДК Санкт-Петербург, Комиссара Смирнова, 15
19:00 от 800 ₽

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