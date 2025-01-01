Меню
что-то вроде дон кихот
Киноафиша что-то вроде дон кихот

Спектакль что-то вроде дон кихот

16+
Продолжительность 1 час 30 минут
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Серость... Хочется раскрасить. Невыносимая жажда чуда. Найти его в деталях, в привычных вещах. Надо только присмотреться. Не прямо, а наискось. Или смириться, что его не бывает, не водится? Прошлое… Детство... Быть ребёнком. Хочется. Невозможно. Уже. А если взрослый останется ребёнком, так ли это хорошо? Мечтать... Подняться над землёй. На воздушном шарике. А как же остальные? Как же земля? Путешествие... В домашних условиях. Достаточно только одной штуки — головы. А в ней мозги... мозга... мозгы. Или для приключения важнее их отсутствие? А сердце? Слово на букву С... Там есть ещё есть М, есть Е, есть Р, есть Т и даже мягкий знак в конце. Авось, если его не произносить, не вспоминать, оно и обойдёт стороной. Великий уравнитель. Метафизическая мясорубка. Что останется от тебя после? От нас? Многое не сказано, многого лучше бы не говорилось. А так... Всё весело, забавно. Иначе никак. Автор пьесы и режиссёр — Николай Борисов Композитор — Глеб Патрикеев Художник по свету — Дмитрий Морозов Видео-арт — Александр и Дмитрий Первышины

Купить билет на спектакль что-то вроде дон кихот

Ноябрь
Декабрь
1 ноября суббота
19:00
Театр ЧТЗ Челябинск, просп. Ленина, 10
от 400 ₽
2 ноября воскресенье
19:00
Театр ЧТЗ Челябинск, просп. Ленина, 10
от 400 ₽
6 декабря суббота
18:00
Театр драмы им. Наума Орлова Челябинск, пл. Революции, 6
от 800 ₽
7 декабря воскресенье
18:00
Театр драмы им. Наума Орлова Челябинск, пл. Революции, 6
от 800 ₽

