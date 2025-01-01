Гастро-театр «Все и сразу» представляет спектакль «Что-то между нами»

Каждому гостю – бокал шампанского в подарок! Этот вечер обещает стать особенным: с 18:30 до 19:30 – сбор гостей и ужин. В рамках гастрономического опыта, шеф-повар подготовил изысканное меню, которое покорит даже самых взыскательных гурманов. Вас ждет огромный выбор блюд от супов до десертов, а бокал шампанского подчеркнет любое настроение!

Музыка и атмосфера

С 19:00 до 19:30 для вас будет играть джаз-трио, создавая уютную атмосферу и подготавливая к предстоящему спектаклю. В 19:30 начнется долгожданное зрелище – спектакль «Что-то между нами». Профессиональные актёры с задором в глазах представят историю, полную неожиданных поворотах сюжета и любовных перипетий.

О спектакле

Спектакль основан на пьесе «Скамейка» драматурга Александра Гельмана. История рассказывает о двух одиноких людях, случайно встретившихся в неслучайном месте. Год назад их связывала проведенная вместе ночь, которая закончилась быстрым расставанием. Теперь судьба предоставляет им шанс начать всё сначала. Но получится ли у них в этот раз, если скелетов в шкафу стало больше?

Команда

Режиссёр спектакля – Антон Накатков, который также исполняет одну из главных ролей. В паре с ним выступает талантливая актриса Мария Мартышкова.

Не упустите шанс стать частью этого увлекательного вечера, где гастрономия встречается с театром!