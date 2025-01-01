Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Что-то будет
Киноафиша Что-то будет

Спектакль Что-то будет

Режиссер Разия Хасанова
Продолжительность 2 часа

О спектакле

Спектакль-лекция о Марте Грэм

Марта Грэм начала танцевать в 17 лет и вскоре стала одной из самых влиятельных фигур в мире современного танца. В своей автобиографии она рассказывает, как увидела плакат с женщиной в восточном костюме и решила, что хочет стать танцовщицей.

«На плакате я увидела женщину с огромной копной длинных светлых волос, одетую в восточный костюм. Я умоляла взять меня в Лос-Анджелес, и через некоторое время отец согласился», — вспоминает она. Это решение стало поворотным моментом в её судьбе.

Революция в танце

В эпоху, когда Грэм только начинала свою карьеру, танец воспринимался как развлечение. Он был частью водевилей и балов, и лишь классический европейский балет имел статус искусства. Однако Марта стремилась к более глубокому выражению человеческих чувств и движений.

«Наиболее воинственная и наиболее талантливая феминистка, Марта Грэм освободила и женщину, и танец!» — написали о ней в «Нью-Йорк Таймс». Она была уверена, что на сцене нужен человек, который способен к концентрации и силе.

Кто сыграет Марту Грэм

В спектакле-лекции о жизни и творчестве Марты Грэм зрителей ждут настоящие звезды театра: Елизавета Яковенко, Эльдар Елемисов, Алёна Киселёва, Даниил Пруцко и Диляра Есмагамбетова.

Условия посещения спектакля

Мы заботимся о важной атмосфере представления. Обратите внимание, что после начала спектакля вход в зал будет закрыт, и опоздавшие не смогут войти — билеты станут недействительными.

Если ваши планы изменились, дайте нам знать за 72 часа до спектакля, и мы с радостью вернём деньги или перенесём билет.

Купить билет на спектакль Что-то будет

Помощь с билетами
В других городах
Февраль
5 февраля четверг
19:00
Театр-студия «Оркен» г. Алматы, ул. Абдуллиных 38
от 14000 ₽

В ближайшие дни

Жеребёнок дарит счастье
Детский
Жеребёнок дарит счастье
3 января в 11:00 Пространство «Трансформа»
от 5500 ₽
Sen
Мюзикл
Sen
14 декабря в 18:00 ArtKöshe
от 7000 ₽
Аяз атаның ғажайыптары
Детский Детские елки
Аяз атаның ғажайыптары
28 декабря в 14:00 ТЮЗ им. Г. Мусрепова
от 2000 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше