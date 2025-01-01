Спектакль Что-то будет

Спектакль-лекция о Марте Грэм

Марта Грэм начала танцевать в 17 лет и вскоре стала одной из самых влиятельных фигур в мире современного танца. В своей автобиографии она рассказывает, как увидела плакат с женщиной в восточном костюме и решила, что хочет стать танцовщицей.

«На плакате я увидела женщину с огромной копной длинных светлых волос, одетую в восточный костюм. Я умоляла взять меня в Лос-Анджелес, и через некоторое время отец согласился», — вспоминает она. Это решение стало поворотным моментом в её судьбе.

Революция в танце

В эпоху, когда Грэм только начинала свою карьеру, танец воспринимался как развлечение. Он был частью водевилей и балов, и лишь классический европейский балет имел статус искусства. Однако Марта стремилась к более глубокому выражению человеческих чувств и движений.

«Наиболее воинственная и наиболее талантливая феминистка, Марта Грэм освободила и женщину, и танец!» — написали о ней в «Нью-Йорк Таймс». Она была уверена, что на сцене нужен человек, который способен к концентрации и силе.

Кто сыграет Марту Грэм

В спектакле-лекции о жизни и творчестве Марты Грэм зрителей ждут настоящие звезды театра: Елизавета Яковенко, Эльдар Елемисов, Алёна Киселёва, Даниил Пруцко и Диляра Есмагамбетова.

Условия посещения спектакля

