Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Крик 7» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Что такое Новый год?
Киноафиша Что такое Новый год?

Спектакль Что такое Новый год?

0+
Продолжительность 1 час
Возраст 0+

О спектакле

Новогодняя сказка для всей семьи

Что такое Новый год? Это праздник, который невозможно представить без пушистой ёлки, долгожданных подарков и, конечно, самого главного волшебника – Деда Мороза. Мы приглашаем вас ощутить атмосферу настоящей зимней сказки!

Увлекательное приключение

Вместе с героями любимых сказок вы отправитесь на поиски настоящего Деда Мороза. По пути вам предстоит столкнуться с забавными ситуациями, неожиданными встречами и, конечно, испытать море веселья. Новый год не может быть скучным!

Счастливый финал

Не волнуйтесь, история непременно завершится счастливым финалом. Главный новогодний волшебник появится, чтобы подарить всем ребятам настоящий новогодний карнаваль. Это будет незабываемое торжество, где каждый почувствует себя частью волшебной праздничной сказки.

Информация для зрителей

Продолжительность спектакля – 1 час. Дети до трех лет могут проходить бесплатно по одному билету со взрослым без предоставления отдельного места. Для детей от трех лет и старше предусмотрен отдельный билет.

Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше