Спектакль Что такое Новый год?

Новогодняя сказка для всей семьи

Что такое Новый год? Это праздник, который невозможно представить без пушистой ёлки, долгожданных подарков и, конечно, самого главного волшебника – Деда Мороза. Мы приглашаем вас ощутить атмосферу настоящей зимней сказки!

Увлекательное приключение

Вместе с героями любимых сказок вы отправитесь на поиски настоящего Деда Мороза. По пути вам предстоит столкнуться с забавными ситуациями, неожиданными встречами и, конечно, испытать море веселья. Новый год не может быть скучным!

Счастливый финал

Не волнуйтесь, история непременно завершится счастливым финалом. Главный новогодний волшебник появится, чтобы подарить всем ребятам настоящий новогодний карнаваль. Это будет незабываемое торжество, где каждый почувствует себя частью волшебной праздничной сказки.

Информация для зрителей

Продолжительность спектакля – 1 час. Дети до трех лет могут проходить бесплатно по одному билету со взрослым без предоставления отдельного места. Для детей от трех лет и старше предусмотрен отдельный билет.