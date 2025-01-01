Что такое музыка

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О концерте/спектакле

Концерт Симфонического оркестра «Академия русской музыки»

Приглашаем вас на захватывающий концерт, который подарит незабываемые музыкальные впечатления. На сцене выступит Симфонический оркестр «Академия русской музыки» под руководством талантливого дирижёра Ивана Никифорчина.

Детали события

  • Исполнители: Симфонический оркестр «Академия русской музыки»
  • Дирижёр: Иван Никифорчин
  • Продолжительность концерта: 1 час

О Симфоническом оркестре «Академия русской музыки»

Симфонический оркестр «Академия русской музыки» был основан в 1995 году и за годы своего существования зарекомендовал себя как один из ведущих оркестров страны. В его репертуаре представлены произведения как классических, так и современных композиторов.

Интересные факты

Дирижёр Иван Никифорчин известен своим уникальным стилем и умением создавать атмосферу, погружающую зрителей в мир музыки. Под его руководством оркестр исполнял произведения таких композиторов, как Чайковский, Рахманинов и Прокофьев.

Не упустите возможность насладиться живой музыкой и открыть для себя новые грани симфонического звучания!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
27 сентября
Филармония-2 Москва, Мичуринский просп., Олимпийская деревня, 1
12:00 от 500 ₽
28 сентября
Филармония-2 Москва, Мичуринский просп., Олимпийская деревня, 1
12:00 от 500 ₽

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