Что такое хорошо и что такое плохо?
Билеты от 1000₽
Что такое хорошо и что такое плохо?

Что такое хорошо и что такое плохо?

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Техническая вечеринка нового шоу «Что такое хорошо и что такое плохо?»

Приготовьтесь к уникальному театральному событию! В новом шоу с Лешей Квашонкиным, Васей Шакулиным и Лешей Соловьевым добро и зло выйдут на сцену в образах трёх ярких комиков. Это не просто комедия — это настоящая дискуссия о вечных вопросах, которые волнуют каждого из нас.

Неожиданные аргументы и весёлые конфликты

Каждый из комиков принесёт на сцену свои уникальные взгляды на добро и зло. Ожидайте неожиданные аргументы, остроумные шутки и весёлые конфликты, которые заставят задуматься о многом.

Глубокие вопросы и интересные факты

Это шоу — не только развлечение, но и возможность задуматься над глубокими вопросами, которые остаются актуальными в нашем обществе. Интересно, что комики используют жанр «технической вечеринки» как способ представить зрителю философские размышления в легкой и доступной форме.

Не упустите шанс стать свидетелями этой увлекательной дискуссии на сцене. Готовьтесь к смеху и размышлениям — это будет ночь, которую не стоит пропускать!

Октябрь
8 октября среда
21:30
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 1000 ₽

