Спектакль Что случилось в зоопарке

Спектакль Александры Певзнер по одноименной пьесе Эдварда Олби

Приглашаем вас на новый спектакль «Любовь и одиночество», поставленный режиссёром Александрой Певзнер по одноимённой пьесе известного драматурга Эдварда Олби. Это глубокая и трогательная история о том, как абсурдное знакомство в Центральном парке приводит к необратимым последствиям в жизни конформиста Питера.

Сюжет

Два человека, Питер и Джерри, встречаются в парке, и их разговор становится началом сложной и напряжённой драмы. «Но если нам не дано понять друг друга, тогда зачем мы придумали это слово - любовь?» — задаётся вопросом Джерри. Спектакль предлагает зрителям возможность погрузиться в мир чувств и эмоций, исследуя темы одиночества и человеческой связи.

Команда и актёры

Режиссёр — Александра Певзнер, которая известна своим уникальным подходом к интерпретации классических текстов. Художник-постановщик и художник по костюмам — Светлана Тужикова, а композитор — Борис Луконин, который создаст атмосферу спектакля с помощью музыкального сопровождения. Дизайнером выступает Елизавета Романова.

В главных ролях:

Питер — Максим Орехов

— Максим Орехов Джерри — Виталий Сазонов

Интересные факты

Эдвард Олби — один из самых значительных американских драматургов, известный своим острым стилем и глубокими психологическими анализами. Его пьесы часто исследуют сложные отношения между людьми и их внутренние конфликты.

Не упустите возможность увидеть эту важную работу, которая заставит вас задуматься о любви, одиночестве и человеческих отношениях. Билеты уже в продаже!