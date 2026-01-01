Спектакль Что случилось в пятом Б

Спектакль для школьников «Что случилось в пятом "Б"»

Погрузитесь в мир детских фантазий и интересных открытий с новым спектаклем «Что случилось в пятом "Б"». Это уникальная постановка включает в себя две захватывающие истории: «Витамин роста» Леонида Десятникова и «О Толе, Тоболе, невыученном глаголе и многом другом» Сергея Баневича.

Сюжет

Первая история, «Витамин роста», рассказывает о школьном эксперименте с витамином А, который может повергнуть в шок даже самых опытных учителей. Вторая часть — это фантазии мальчика Толи, который по своему видению обыгрывает привычные вещи. Эти сюжеты вдохновляют на размышления, останавливаясь на важности учебы и воображения в жизни каждого ребёнка.

Музыкальное сопровождение

Спектакль включает в себя элементы оперы и оперетты, что позволяет создать яркое и разнообразное музыкальное сопровождение. Композиторы Леонид Десятников и Сергей Баневич, чьи работы заслужили признание в музыкальном мире, обеспечивают выразительность каждого элемента постановки.

Для кого

Это мероприятие будет интересно детям в возрасте от 7 до 11 лет и их родителям. Яркие сценические решения и увлекательные истории привлекут внимание зрителей и подарят им незабываемые эмоции.

Не упустите возможность увидеть эту уникальную премьеру и открыть для себя удивительный мир музыки и театра!