Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кощей. Тайна живой воды» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Что случилось с крокодилом
Киноафиша Что случилось с крокодилом

Спектакль Что случилось с крокодилом

0+
Возраст 0+

О спектакле

Бумажная сказка «Что случилось с крокодилом» от Кемеровского детского театра

Театр для детей и молодежи (Кемерово) представляет увлекательный спектакль «Что случилось с крокодилом». Этот яркий и трогательный рассказ подходит для детей в возрасте от 4 до 8 лет и их родителей.

Сюжет

В этом спектакле зрители станут свидетелями удивительного события: у крокодила выводится птенец! По законам природы, крокодил должен был бы его съесть, иначе друзья и родственники будут смеяться над ним. Но вот — случается невероятное: крокодил испытывает жалость к только что родившемуся птенцу. В награду за свою доброту и внимание, с ним происходит сказочное чудо — он научится летать!

Творческий процесс

Для создания этого спектакля артисты прошли уникальный курс оригами. Благодаря этому навыку, они смогут вместе с маленькими зрителями раскрыть историю о том, как доброта может изменить мир. Этот спектакль станет не только зрелищем, но и возможностью для детей узнать о силе любви и заботы.

Приглашаем вас и ваших детей насладиться этим волшебным представлением, которое подарит незабываемые моменты и откроет двери в удивительный мир театра!

Купить билет на спектакль Что случилось с крокодилом

Помощь с билетами
В других городах
Июнь
9 июня вторник
12:00
Глобус Новосибирск, Каменская улица, 1

В ближайшие дни

Закулиска
6+
Детский

Закулиска

27 июня в 12:00 13 трамвай
от 500 ₽
Спасти камер-юнкера Пушкина
16+
Драма

Спасти камер-юнкера Пушкина

19 июня в 18:30 Театральный центр «Энергия»
от 600 ₽
Велга
12+
Драма Моноспектакль

Велга

18 июня в 17:00 Театральный центр «Энергия»
от 600 ₽
Вся театральная афиша Москвы
Театральные подборки
Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Лучшие комедийные спектакли в театрах на любой вкус Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше