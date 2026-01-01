Бумажная сказка «Что случилось с крокодилом» от Кемеровского детского театра

Театр для детей и молодежи (Кемерово) представляет увлекательный спектакль «Что случилось с крокодилом». Этот яркий и трогательный рассказ подходит для детей в возрасте от 4 до 8 лет и их родителей.

Сюжет

В этом спектакле зрители станут свидетелями удивительного события: у крокодила выводится птенец! По законам природы, крокодил должен был бы его съесть, иначе друзья и родственники будут смеяться над ним. Но вот — случается невероятное: крокодил испытывает жалость к только что родившемуся птенцу. В награду за свою доброту и внимание, с ним происходит сказочное чудо — он научится летать!

Творческий процесс

Для создания этого спектакля артисты прошли уникальный курс оригами. Благодаря этому навыку, они смогут вместе с маленькими зрителями раскрыть историю о том, как доброта может изменить мир. Этот спектакль станет не только зрелищем, но и возможностью для детей узнать о силе любви и заботы.

