Уникальный автофикшн на московской сцене

«Что скажет Гульмира» / «Гульмира эмне дейт» - это уникальный автофикшн, созданный известной кыргызской актрисой Гульмирой Турсунбаевой. Спектакль, который можно увидеть в Театре 705 в Бишкеке, представляет собой глубокое исследование человеческой жизни через призму личного опыта авторки.

Динамика диалога

В центре сюжета находятся разговоры Гульмиры с молодым директором театра Дариной. Эти беседы наполнены различными оттенками отношений: от уважительной дистанции, характерной для встречи журналиста и селебрити, до близости, присущей настоящим подругам. Эти диалоги ведут зрителя через важнейшие этапы жизни Гульмиры, включая её детство, первые шаги в театре и переживания, связанные с карьерой.

Личный и общественный контексты

Спектакль затрагивает множество тем: учебу в Москве, карьерный взлет, политические перемены в стране, советское наследие и личные испытания. Каждое событие опутано детской мечтой, которая не раз становилась путеводной нитью для Гульмиры. Зрители смогут задаться вопросом: как долго наши мечты способны вести нас?

Уникальный формат

Обособленность «Что скажет Гульмира» заключается в размытых границах авторства. Спектакль стал результатом совместного труда небольшой команды, отвечающей за текст, художественное оформление, промо и пиар. Горизонтальный подход и метод генеративного поиска позволили каждому участнику стать соавтором на всех уровнях.

В составе труппы

На сцене зрители увидят саму Гульмиру Турсунбаеву и Дарину Манасбек. Режиссёром спектакля выступил Артем Томилов, а световое оформление разработала Ариет Шерова. В характерном сочетании представленных элементов создается уникальная атмосфера, способствующая глубокому погружению в историю.

