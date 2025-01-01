Меню
Что привозили богатые люди из путешествий?
Киноафиша Что привозили богатые люди из путешествий?

Что привозили богатые люди из путешествий?

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Исследуя искусство Grand Tour: от Италии до Франции. Лекция в Особняке Елисеевых

Что было модно привезти в 19 веке из Италии, Англии и Франции? Какие материалы и украшения ценились больше всего? В этом увлекательном спектакле мы погрузимся в мир Grand Tour — путешествий, которые стали символом культурного обмена и познания.

Тайны Grand Tour

Grand Tour был не просто путешествием, а целой культурной практикой, популярной среди европейской аристократии. Молодые люди отправлялись в длительные поездки по Европе, чтобы расширить свои горизонты и приобрести ценные знания и предметы искусства.

Материалы и украшения

Итальянский мрамор, английская фарфоровая посуда и французские текстили составляли топ желаемых трофеев. Спектакль расскажет о том, какие ювелирные техники использовались для создания уникальных изделий, и узнаем, какие украшения считались самыми желанными.

Исторический контекст

Не забывайте о том, как политические события и открытия влияли на развитие искусства и дизайна. В нашем спектакле вы услышите о связи между историческими факторами и появлением уникальных предметов в различных вариациях.

Присоединяйтесь к нам в этом путешествии сквозь время и пространство. Откройте для себя тайны прошлого и узнайте, как искусство Grand Tour до сих пор вдохновляет современных мастеров!

Расписание

