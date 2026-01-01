Оповещения от Киноафиши
Что хотел сказать Автор?
18+
Возраст 18+

О концерте

Юмористическое шоу «Что хотел сказать автор?» в баре Trinity

В уютном баре Trinity в Казани состоится необычное юмористическое шоу, где комики обсудят литературные произведения с неожиданной стороны. Если вы любите литературу и юмор, это мероприятие именно для вас!

Суть шоу

На сцене комики будут читать книги, чтобы обнаружить в них абсурдные и нелогичные моменты, которые вызывают смех. Обсуждая произведения между собой и с публикой, они постараются разобраться в том, что же хотел сказать автор. Это шоу не только развлекает, но и предоставляет зрителям новый взгляд на знакомые литературные тексты.

Кому стоит посетить?

Шоу понравится всем любителям литературы и тем, кто ценит оригинальный юмор. Если вы хотите провести вечер в компании эрудированных комиков и увлеченных зрителей, вам обязательно стоит заглянуть в Trinity.

Не упустите возможность насладиться увлекательным литературным обсуждением, наполненным смехом и остроумными репликами!

Март
1 марта воскресенье
19:00
Comedy Crew Казань, Университетская, 14а
от 400 ₽
8 марта воскресенье
16:00
Comedy Crew Казань, Университетская, 14а
от 400 ₽
15 марта воскресенье
19:00
Comedy Crew Казань, Университетская, 14а
от 400 ₽
28 марта суббота
16:00
Comedy Crew Казань, Университетская, 14а
от 400 ₽

