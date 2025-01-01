«Что это было?» — абсурдистский спектакль по мотивам произведений Даниила Хармса

Приглашаем вас на захватывающее театральное событие — спектакль «Что это было?», созданный по мотивам произведений мастера абсурда Даниила Хармса. Эта постановка обещает подарить зрителям целый спектр эмоций — от смеха до слёз, от радости до скандала!

Что вас ждёт за кулисами?

Спектакль ставит перед зрителями множество вопросов: что происходит за кулисами неоконченного концерта? Имеется ли смысл в пьесе абсурда? Какова природа буффонады и сатиры? Здесь вы сможете увидеть, как история переплетается с современностью, а футуризм встречается с гиперреализмом.

Отвечая на вопросы

«Что это было?» — это не просто спектакль, а настоящий эксперимент в театральном искусстве. Он заставляет задуматься о том, что такое искусство и как оно может отражать реальность. Зрители смогут не только смеяться, но и испытывать глубокие чувства, что делает эту постановку особенно актуальной.

Интересные факты

Даниил Хармс — один из самых загадочных русских писателей XX века, известный своим абсурдистским стилем.

Пьеса Кати Рубиной предлагает уникальную интерпретацию хармсовских текстов, в которой смешиваются разные жанры и стили.

Спектакль уже успел завоевать признание на нескольких театральных фестивалях.

Не упустите возможность увидеть это уникальное театральное представление и ответить на вопрос: «Что это было?» — вместе с нами!