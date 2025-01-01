Спектакль Что делать с выгоранием?

Жизнь по дедлайнам: о жестокой реальности современного труда

Что мы готовы делать ради работы? В условиях, когда отдых воспринимается как роскошь, а производительность становится главным измерением ценности человека, стремление соответствовать нереалистичным стандартам часто приводит к катастрофам.

Стереотипы о трудоголизме

Мультики, печенье и отдых — это стыдно. Ведь если ты не пашешь 140 часов в неделю, то ты, по сути, не работаешь. Общество жертвует своим здоровьем, счастьем и благополучием ради того, чтобы показать, что они трудолюбивы. Взамен — лекарства, страдания и плач. Вместо того чтобы просто отдохнуть, люди перегружают себя работой, за которой теряют смысл жизни.

Общество без отдыха

«Отдых = безделье». Это просто нелепо, что многие воспринимают время, проведённое в покое, как что-то аморальное. Миру нужны не живые люди, а «талантливые» роботы, способные работать без усталости. И чем больше часов ты отрабатываешь, тем больше получаешь «похвалы». Но этот путь ведет к самоуничтожению, когда люди начинают калечить себя, лишь бы выполнить работу.

Ценнее ли жизнь, чем дедлайн?

Когда не выходить на работу становится невозможным без крайних мер, «главный» вопрос становится: «Что ценнее — моя жизнь или работа?» История о том, как человек решает порезать вены, чтобы избежать работы, потому что не может себе позволить просто соврать и прогулять — это абсурд и трагедия современности.

Смеяться или плакать?

Это и смешно, и горько. Ведь мы готовы умереть в муках, лишь бы не сорвать дедлайн. Но при этом, как иронично, никто не задумывается, что в этом безумии потеряна сама суть жизни.