Необычная инструкция по выходу из бытовых неурядиц

Театр «Кот» предлагает вашему вниманию спектакль «Что делать, если вас хотят съесть на завтрак». Это выдающееся произведение рассказывает о жизненных трудностях, созданное Андреем Кружковым. На сцене поднимаются вопросы, знакомые каждому из нас, но изложенные с юмором и оригинальностью.

Сюжетные перипетии

В нашем спектакле вы встретите:

Безжалостного убийцу, который преследует свою жертву на заброшенном пустыре;

Прекрасную девушку, получающую пугающую посылку от своего пропавшего возлюбленного;

Талантливого музыканта, который начинает сходить с ума;

Трёх поросят, решивших ограбить таверну эльфов.

Каждая из этих историй раскрывает сложности выбора и непредсказуемость жизни, предлагая зрителям найти в них что-то близкое себе.

Уникальный спектакль для каждого

Если вы знакомы с ситуациями несовершенства и забавных недоразумений, спектакль «Что делать, если вас хотят съесть на завтрак» станет отличным компаньоном. Приходите и посмейтесь над повседневными трудностями вместе с нами!