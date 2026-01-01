Театр «Кот» предлагает вашему вниманию спектакль «Что делать, если вас хотят съесть на завтрак». Это выдающееся произведение рассказывает о жизненных трудностях, созданное Андреем Кружковым. На сцене поднимаются вопросы, знакомые каждому из нас, но изложенные с юмором и оригинальностью.
В нашем спектакле вы встретите:
Каждая из этих историй раскрывает сложности выбора и непредсказуемость жизни, предлагая зрителям найти в них что-то близкое себе.
Если вы знакомы с ситуациями несовершенства и забавных недоразумений, спектакль «Что делать, если вас хотят съесть на завтрак» станет отличным компаньоном. Приходите и посмейтесь над повседневными трудностями вместе с нами!