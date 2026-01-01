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Что делать, если вас хотят съесть на завтрак?
Киноафиша Что делать, если вас хотят съесть на завтрак?

Спектакль Что делать, если вас хотят съесть на завтрак?

Постановка
Театр «Кот» 12+
Возраст 12+

О спектакле

Необычная инструкция по выходу из бытовых неурядиц

Театр «Кот» предлагает вашему вниманию спектакль «Что делать, если вас хотят съесть на завтрак». Это выдающееся произведение рассказывает о жизненных трудностях, созданное Андреем Кружковым. На сцене поднимаются вопросы, знакомые каждому из нас, но изложенные с юмором и оригинальностью.

Сюжетные перипетии

В нашем спектакле вы встретите:

  • Безжалостного убийцу, который преследует свою жертву на заброшенном пустыре;
  • Прекрасную девушку, получающую пугающую посылку от своего пропавшего возлюбленного;
  • Талантливого музыканта, который начинает сходить с ума;
  • Трёх поросят, решивших ограбить таверну эльфов.

Каждая из этих историй раскрывает сложности выбора и непредсказуемость жизни, предлагая зрителям найти в них что-то близкое себе.

Уникальный спектакль для каждого

Если вы знакомы с ситуациями несовершенства и забавных недоразумений, спектакль «Что делать, если вас хотят съесть на завтрак» станет отличным компаньоном. Приходите и посмейтесь над повседневными трудностями вместе с нами!

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