Лекция-перфоманс: романтический трагифарс о большевистских амбициях

Приглашаем вас на уникальный лекционный перфоманс, который перенесет зрителей в эпоху 1918-1925 годов. В этом захватывающем повествовании все оказывается БОЛЬШИМ: памятник, личности и даже несостоявшийся акт вандализма.

Исторический контекст

Центральным элементом спектакля станет известная Александровская колонна, символ исторической памяти. «Большие люди» — это «тень Владимира Ильича Ленина», народный комиссар просвещения Анатолий Васильевич Луначарский и глава исполнительного органа советской власти в Ленинграде Григорий Евсеевич Зиновьев. Получается, что «большое злодеяние» — это попытка в 1924-1925 годах увенчать Александрийский столп скульптурой Ленина.

Совсем не романтика

Историк повседневности XX века Наталия Лебина, опираясь на уникальные архивные документы, поведает о безрассудных намерениях большевиков создать «Пантеон международной культуры» или «Пантеон бессмертия». Однако вскоре эти усилия были отвергнуты, и внимание переключилось на сакрализацию обыденного, отказываясь от романтического изображения «революционной телесности».

Трагизм судьбы творцов

Трагический элемент лекции раскрывает судьбы творческих личностей, увлеченных идеями социализма и утраченных в своих надеждах. Зрители узнают о стратегиях вынужденного лавирования интеллектуалов в эти бурные времена. Гротесковый эффект истории достигается через уникальную лексику архивных материалов и Эзопов язык «старой интеллигенции», а также наивное «письмо» и забавные амбиции «людей из народа».

Не упустите возможность узнать больше о сложных и удивительных аспектах нашей истории в форме интерактивной лекции и перфоманса!