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«Чтения» Алексея Сапрыкина
Киноафиша «Чтения» Алексея Сапрыкина

«Чтения» Алексея Сапрыкина

18+
Возраст 18+

О концерте

Новый формат комедийного вечера: Чтения Алексея Сапрыкина

Алексей Сапрыкин — комик, сценарист и режиссёр, награждённый в конкурсах «Comedy Баттл» и «Большое шоу», представляет свои уникальные Чтения. Это событие станет настоящим открытием для любителей стендапа и литературы.

О спектакле

Чтения — это необычный формат сценического выступления, который сочетает в себе элементы стендапа и очерковой литературы. Алексей виртуозно соединяет остроумие, самоиронию, глубокий анализ современных явлений и эпизодов своей личной биографии. Это представление, в котором юмор проявляется не только через шутки, но и через интонацию, подачу и авторский взгляд на повседневные вещи.

Почему стоит посетить

Если вы цените комедию, способную удивлять, смешить и провоцировать размышления, Чтения Алексея Сапрыкина — отличный выбор для вашего вечера. Подготовьтесь к вечернему выступлению, которое не оставит вас равнодушными.

Уютная атмосфера

Мероприятие пройдет на новой концертной площадке в стендап-клубе Локация, где вас ожидает профессиональная сцена, качественный звук, а также кухня и бар с комфортной зоной со столиками. Это сделает ваш вечер не только интересным, но и уютным.

Данное представление подходит только для зрителей старше 18 лет.

Купить билет на концерт «Чтения» Алексея Сапрыкина

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В других городах
Октябрь
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20:00
Standup Spot Екатеринбург, Вайнера, 10, ТЦ «Успенский», 5 этаж
от 1200 ₽

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