Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Человек-паук: Новый день» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Чøртова дюжина
Киноафиша Чøртова дюжина

Спектакль Чøртова дюжина

Постановка
Мимигранты 16+
Продолжительность 1 час 30 минут, без антракта
Возраст 16+

О спектакле

Комедия по рассказам Аркадия Аверченко

Зрителей ожидает чертовски увлекательная ретро-комедия, основанная на рассказах знаменитого писателя-сатирика Аркадия Аверченко. Это спектакль, который обещает погрузить вас в мир дореволюционного пикапа и непростую жизнь красивой барышни.

В ходе представления вы узнаете:

  • Семь правил дореволюционного пикапа.
  • Как тяжело живется барышне, когда мужчины «штабелями укладываются».
  • Вопросы «пить или не пить» и в каких ситуациях лучше соврать.
  • Много других полезных советов.

Кроме того, вас ждет встреча с настоящим театром теней, который добавит дополнительное очарование к спектаклю.

Герои «Чøртова дюжина» подарят вам заряд бодрости и оптимизма, а также целый калейдоскоп анекдотических историй. Спектакль с юмором покажет, как смешна бывает жизнь, несмотря на все проявления человеческих пороков, обладателей которых Аверченко ласково называл «милые вы мои».

Не упустите возможность насладиться этой комедией и зарядиться позитивом!

Режиссер
Виктор Выбриенко
В ролях
Ирина Ульянова
Ксения Завьялова
Мария Маджаро
Андрей Счастный
Михаил Морозов
Театральные подборки
Лучшие спектакли современных драматургов Лучшие спектакли современных драматургов Спектакли по классике литературы Спектакли по классике литературы Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях Известные драматические спектакли с киноактёрами в главных ролях
Все подборки спектаклей
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше