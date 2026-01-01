Зрителей ожидает чертовски увлекательная ретро-комедия, основанная на рассказах знаменитого писателя-сатирика Аркадия Аверченко. Это спектакль, который обещает погрузить вас в мир дореволюционного пикапа и непростую жизнь красивой барышни.
В ходе представления вы узнаете:
Кроме того, вас ждет встреча с настоящим театром теней, который добавит дополнительное очарование к спектаклю.
Герои «Чøртова дюжина» подарят вам заряд бодрости и оптимизма, а также целый калейдоскоп анекдотических историй. Спектакль с юмором покажет, как смешна бывает жизнь, несмотря на все проявления человеческих пороков, обладателей которых Аверченко ласково называл «милые вы мои».
Не упустите возможность насладиться этой комедией и зарядиться позитивом!