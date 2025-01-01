Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Christmas Sunday jazz. Manouche Brunch
Билеты от 0₽
Киноафиша Christmas Sunday jazz. Manouche Brunch

Christmas Sunday jazz. Manouche Brunch

0+
Возраст 0+
Билеты от 0₽

О концерте

Джаз мануш в Jam club

В музыкальном клубе Jam club, расположенном в Москве по адресу улица Сретенка, дом 11, выступает талантливый коллектив, исполняющий джаз мануш. Этот стиль известен своей виртуозной гитарной игрой и мелодичностью.

Знаковые композиции

Джаз мануш включает в себя такие знаковые композиции, как «Minor Swing», «Djangology», «Nuages» и «Swing 42». Эти произведения обеспечивают не только хрустящий звук, но и глубокие эмоции, привлечивая внимание любителей жанра.

Формат бранча

Выступление проходит в формате бранча, что делает его особенно интересным для тех, кто ценит качественную живую музыку и европейскую кухню. Это отличная возможность насладиться изысканными блюдами в сочетании с впечатляющим музыкальным сопровождением.

Купить билет на концерт Christmas Sunday jazz. Manouche Brunch

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
Февраль
14 декабря воскресенье
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
21 декабря воскресенье
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
28 декабря воскресенье
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
4 января воскресенье
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 500 ₽
11 января воскресенье
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 500 ₽
18 января воскресенье
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 500 ₽
25 января воскресенье
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 500 ₽
1 февраля воскресенье
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 500 ₽
8 февраля воскресенье
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 500 ₽
15 февраля воскресенье
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 500 ₽
22 февраля воскресенье
14:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 500 ₽

В ближайшие дни

Стендап. Фокусы. Музыка
18+
Юмор Живая музыка
Стендап. Фокусы. Музыка
27 декабря в 19:00 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты на виолончелях: Atomic Cellos
4 апреля в 17:00 Standup Café
от 1200 ₽
Music Loto
18+
Юмор Вечеринка
Music Loto
2 февраля в 20:00 Glavstandup Hall
от 990 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше