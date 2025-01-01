Christmas Sunday jazz. Manouche Brunch

Джаз мануш в Jam club

В музыкальном клубе Jam club, расположенном в Москве по адресу улица Сретенка, дом 11, выступает талантливый коллектив, исполняющий джаз мануш. Этот стиль известен своей виртуозной гитарной игрой и мелодичностью.

Знаковые композиции

Джаз мануш включает в себя такие знаковые композиции, как «Minor Swing», «Djangology», «Nuages» и «Swing 42». Эти произведения обеспечивают не только хрустящий звук, но и глубокие эмоции, привлечивая внимание любителей жанра.

Формат бранча

Выступление проходит в формате бранча, что делает его особенно интересным для тех, кто ценит качественную живую музыку и европейскую кухню. Это отличная возможность насладиться изысканными блюдами в сочетании с впечатляющим музыкальным сопровождением.