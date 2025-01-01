Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Christmas Jazz
Билеты от 0₽
Киноафиша Christmas Jazz

Christmas Jazz

16+
Возраст 16+
Билеты от 0₽

О концерте

Рождественский джаз: вечер тепла и радости

«Рождественский джаз» — это музыкальная традиция, которая делает зимние вечера особенно тёплыми и радостными. В преддверии одной из самых долгожданных ночей года мы приглашаем вас вспомнить любимые мелодии, наполненные духом праздника и чудес!

Знакомьтесь с Анастасией Шелутьковой

В этот зимний вечер для вас будет звучать Анастасия Шелутькова и её джазовый квартет. Их выступление объединяет профессионализм, яркую импровизацию и неподдельную искренность исполнения. Анастасия — московская певица и лауреат множества международных джазовых конкурсов. Она была участницей телевизионного шоу «Universal Show» в Пекине (2021) и сотрудничала с известными американскими музыкантами, такими как Tavis Minner, JD Walter, Charles Foldesh и Kevin Hoover.

В течение пяти лет Анастасия выступала в Китае на крупнейших площадках, а сейчас радует публику своими сольными проектами и творчеством в составе группы MOONPORT, для которой пишет авторские песни.

Программа концерта

В программе «Рождественского джаза» — сочетание всемирно известных джазовых стандартов, рождественских песен и авторских композиций. Вы услышите такие песни, как:

  • Let It Snow
  • We Wish You a Merry Christmas
  • Jingle Bells
  • Moon River
  • All of Me
  • Someday My Prince Will Come

Кроме того, в исполнении Анастасии прозвучат её авторские песни «A Flock of White Doves» и «Do What You Want». Каждый номер квартета создаёт особую праздничную атмосферу, где знакомые мелодии звучат по-новому, а любимые хиты оживают в джазовой интерпретации.

Подарите себе рождественское чудо

«Рождественский джаз» — это вечер, который подарит радость, вдохновение и ощущение настоящего рождественского чуда! Не упустите возможность погрузиться в мир волшебной музыки и праздничного настроения.

Купить билет на концерт Christmas Jazz

Помощь с билетами
Декабрь
Январь
19 декабря пятница
21:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
27 декабря суббота
21:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
7 января среда
21:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»

Фотографии

Christmas Jazz Christmas Jazz Christmas Jazz Christmas Jazz Christmas Jazz Christmas Jazz Christmas Jazz Christmas Jazz

В ближайшие дни

Живой концерт: Антон Макарский и Виктория Макарская
6+
Эстрада
Живой концерт: Антон Макарский и Виктория Макарская
8 марта в 19:00 КЦ «Салют»
от 2600 ₽
Чёрный Stand Up Концерт
18+
Юмор
Чёрный Stand Up Концерт
8 января в 21:30 Standup Café
от 1390 ₽
Вечеринка в стиле Depeche Mode
18+
Рок Кавер Вечеринка
Вечеринка в стиле Depeche Mode
14 марта в 22:00 Petter
от 3500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше