Christmas Jazz

Рождественский джаз: вечер тепла и радости

«Рождественский джаз» — это музыкальная традиция, которая делает зимние вечера особенно тёплыми и радостными. В преддверии одной из самых долгожданных ночей года мы приглашаем вас вспомнить любимые мелодии, наполненные духом праздника и чудес!

Знакомьтесь с Анастасией Шелутьковой

В этот зимний вечер для вас будет звучать Анастасия Шелутькова и её джазовый квартет. Их выступление объединяет профессионализм, яркую импровизацию и неподдельную искренность исполнения. Анастасия — московская певица и лауреат множества международных джазовых конкурсов. Она была участницей телевизионного шоу «Universal Show» в Пекине (2021) и сотрудничала с известными американскими музыкантами, такими как Tavis Minner, JD Walter, Charles Foldesh и Kevin Hoover.

В течение пяти лет Анастасия выступала в Китае на крупнейших площадках, а сейчас радует публику своими сольными проектами и творчеством в составе группы MOONPORT, для которой пишет авторские песни.

Программа концерта

В программе «Рождественского джаза» — сочетание всемирно известных джазовых стандартов, рождественских песен и авторских композиций. Вы услышите такие песни, как:

Let It Snow

We Wish You a Merry Christmas

Jingle Bells

Moon River

All of Me

Someday My Prince Will Come

Кроме того, в исполнении Анастасии прозвучат её авторские песни «A Flock of White Doves» и «Do What You Want». Каждый номер квартета создаёт особую праздничную атмосферу, где знакомые мелодии звучат по-новому, а любимые хиты оживают в джазовой интерпретации.

Подарите себе рождественское чудо

«Рождественский джаз» — это вечер, который подарит радость, вдохновение и ощущение настоящего рождественского чуда! Не упустите возможность погрузиться в мир волшебной музыки и праздничного настроения.