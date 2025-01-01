Меню
Christmas Jazz
Киноафиша Christmas Jazz

Christmas Jazz

16+
Возраст 16+
О концерте

Музыкальный вечер в Люмьер-Холл: рождественские истории в джазовом исполнении

Живая музыка, джаз и возможность провести время с близкими – что может быть лучше в этот холодный вечер? Креативное пространство Люмьер-Холл приглашает вас окунуться в атмосферу заснеженного Нью-Йорка накануне самого сказочного праздника года.

Центральные моменты концерта

Квинтет Алисы Антипиной порадует вас культовыми рождественскими песнями, которые полюбились многим. Тёплый вокал подарит вам момент уюта, позволяя забыть о повседневных переживаниях и насладиться приближающимися праздниками. Энергичный свинг, зажигательные ритмы латины и проникновенные баллады – это жанровое разнообразие даст квинтету возможность рассказать знакомые рождественские «истории» новым языком.

Музыкальные жемчужины в программе

В программе собраны аранжировки на мелодии, без которых невозможно представить новогодние праздники. Вы услышите не только самые известные рождественские композиции, но и редкие музыкальные «артефакты», которые способны взволновать ваш слух. Также концерт украсит выступление с джазовыми стандартами великих композиторов 20-го века: Джерома Керна, Коула Портера, Дж. Фреда Кутса и других, чья музыка сама по себе является настоящим праздником.

Погружение в атмосферу праздника

Позвольте себе унестись в новогодний вихрь и стать частью музыкального упоения! Это будет вечер, наполненный радостью и вдохновением, который согреет ваши сердца в зимние морозы.

Декабрь
Январь
27 декабря суббота
21:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 1500 ₽
7 января среда
21:00
Пространство «Люмьер-холл» Москва, Берсеневский пер., 2, стр. 1, арт-кластер «Красный Октябрь»
от 1500 ₽

Фотографии

