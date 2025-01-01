Новогодний джазовый концерт в Нижнем Новгороде

26 декабря в 19:00 и 21:00 приглашаем вас погрузиться в атмосферу уюта и волшебства на концерте «Christmas Jazz». Вместе с Планетарием 1 мы отпустим суету рабочих будней и настраиваемся на неспешные выходные.

На концерте услышите знакомые всем композиции, такие как «White Christmas», «Let it snow», «Have yourself a merry little Christmas» и «Santa Claus is coming to town». Эти произведения создадут теплое и мягкое звучание, которое подарит вам ощущение праздника.

Дополняет атмосферу полнокупольная графика планетария. Она создаст особую магию, обеспечив чувство спокойствия и приближающегося чуда!

Музыканты концерта

Юрий Барсуков - контрабас

Алёна Мордяхина - вокал

Константин Перевезенцев - гитара

Сергей Туляков - бас

Ксения Курочкина - барабаны

Не упустите возможность насладиться живой музыкой в атмосферном и волшебном месте!