Christmas Jazz
12+
Новогодний джазовый концерт в Нижнем Новгороде

26 декабря в 19:00 и 21:00 приглашаем вас погрузиться в атмосферу уюта и волшебства на концерте «Christmas Jazz». Вместе с Планетарием 1 мы отпустим суету рабочих будней и настраиваемся на неспешные выходные.

На концерте услышите знакомые всем композиции, такие как «White Christmas», «Let it snow», «Have yourself a merry little Christmas» и «Santa Claus is coming to town». Эти произведения создадут теплое и мягкое звучание, которое подарит вам ощущение праздника.

Дополняет атмосферу полнокупольная графика планетария. Она создаст особую магию, обеспечив чувство спокойствия и приближающегося чуда!

Музыканты концерта

  • Юрий Барсуков - контрабас
  • Алёна Мордяхина - вокал
  • Константин Перевезенцев - гитара
  • Сергей Туляков - бас
  • Ксения Курочкина - барабаны

Не упустите возможность насладиться живой музыкой в атмосферном и волшебном месте!

Декабрь
26 декабря пятница
19:00
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
от 1300 ₽
21:00
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
от 1300 ₽
27 декабря суббота
19:00
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
от 1300 ₽
21:00
Планетарий Нижний Новгород, просп. Гагарина, парк «Швейцария»
от 1300 ₽

