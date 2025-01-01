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Christmas Jazz Symphony
Билеты от 1000₽
Киноафиша Christmas Jazz Symphony

Christmas Jazz Symphony

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Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Людмила Сваровская и квартет Quattro Bella представляют: Christmas Jazz Symphony

Приглашаем вас на уникальный концерт, который сочетает в себе симфоническую музыку и джаз. Людмила Сваровская, известная певица, и струнный квартет Quattro Bella уже несколько лет радуют зрителей своим изысканным звучанием в формате симфоджазовой музыки.

История сотрудничества

Первая совместная студийная работа Сваровской и композитора Дмитрия Яковлева, записанная на легендарной студии «Мосфильм» в 2017 году, получила международное признание и вошла в лонг-лист академии Грэмми. Этот успех стал основой для дальнейшего сотрудничества и развития их музыкального проекта.

Новый состав и свежие произведения

Каждый год программа концерта обновляется благодаря новым участникам и произведениям. В этом декабре зрителей ожидают новые прекрасные композиции на английском, русском, итальянском, испанском, бразильском португальском и еврейском языках. Это разнообразие придаст аранжировкам новые оттенки и нюансы, которые сделают концерт поистине незабываемым.

Не упустите возможность!

Christmas Jazz Symphony — это не просто концерт, а настоящее музыкальное путешествие, которое подарит атмосферу праздника и волшебства. Не упустите шанс насладиться уникальным сочетанием жанров и высококлассным исполнением. Ждем вас на нашем выступлении!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 декабря
Концертный зал им. Архиповой Москва, Брюсов пер., 2/14, стр. 8
19:00 от 1000 ₽

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