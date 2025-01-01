Меню
Christmas jazz. Новогодний концерт в старинном особняке
Киноафиша Christmas jazz. Новогодний концерт в старинном особняке

Christmas jazz. Новогодний концерт в старинном особняке

6+
Возраст 6+

О концерте

Christmas Jazz – волшебный концерт в канун Нового года

Петербургская певица Юлия Михайловская и ее инструментальный эстрадно-джазовый квинтет приглашают вас на незабываемый концерт «Christmas Jazz». Это мероприятие проходит в преддверии волшебного Рождества и Нового года, когда вся атмосфера пропитана ожиданием праздника.

Музыка, создающая настроение

Зимняя суета, выбор подарков и волнительные мгновения перед романтическими вечерами – все это становится особенно ярким под звуки музыки. В течение вечера для вас звучат популярные рождественские мелодии, такие как «Winter Wonderland», «Let It Snow», «The Christmas Song» и многие другие.

Сюрпризы и исполнители

Концерт ожидает вас не только с заявленной программой, но и с музыкальными сюрпризами, которые приятно удивят слушателей. В составе квинтета:

  • Юлия Михайловская – вокал
  • Андрей Зимовец – рояль
  • Роман Киселёв – контрабас
  • Денис Каверзнев – ударные
  • Александр Михайловский – гитара и ведущий вечера

Продолжительность концерта составляет 1 час 10 минут. Это мероприятие рекомендовано для всех зрителей старше 6 лет.

Локация

Зимняя страна чудес не за горами – она находится в уютном лофт-пространстве «Пальма». Здесь царит особая праздничная атмосфера, которая создаст незабываемые впечатления от услышанных мелодий и общения с талантливыми исполнителями.

Подборка с атмосферой праздника: Новогодние концерты в Санкт-Петербурге

Купить билет на концерт Christmas jazz. Новогодний концерт в старинном особняке

Декабрь
31 декабря среда
17:00
Пространство «Пальма» Санкт-Петербург, пер. Пирогова, 18
от 1800 ₽
19:30
Пространство «Пальма» Санкт-Петербург, пер. Пирогова, 18
от 1800 ₽

