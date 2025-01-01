Christmas Jazz: Новогодний концерт с джазовой звездой Gabriel Bhiggest & Motown Band на теплой панорамной крыше

Новогодний джаз: Christmas Jazz с Gabriel Bhiggest и Motown Band на крытой крыше универмага «Цветной»

4 января вас ждет незабываемый вечер на теплой панорамной крыше, где вы сможете насладиться живым рождественским джазом в компании звезды жанра Gabriel Bhiggest и его бэнда. Это событие погрузит вас в атмосферу праздника и волшебства.

Рождественские мелодии в исполнении джазового ансамбля

В программе вечера вы услышите самые известные рождественские песни, включая:

White Christmas

Santa Claus is Coming to Town

Let It Snow

Someday My Prince Will Come

Каждое произведение подарит вам то искреннее настроение, которого мы так ждем в зимнее время.

Панорамный вид на Москву

Особый шарм вечеру добавит захватывающий панорамный вид на Москву. С площадки открывается потрясающий обзор на главные архитектурные жемчужины города: Останкинскую башню, Цветной бульвар и Кремль. Это место станет идеальным убежищем от повседневной суеты.

Элегантность и атмосфера

Восхитительная эстетика пространства перекликается с мелодиями джаза, создавая уникальную атмосферу. В дополнение к живому звучанию вы можете насладиться вкусными коктейлями, которые подчеркнут утонченность и элегантность данного вечера.

Приходите и станьте частью этого живого праздника музыки и удовольствия!