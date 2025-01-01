Меню
Christmas Jazz: Новогодний концерт при свечах на панорамной крыше с джазовой дивой Mareli
Билеты от 1800₽
12+
Возраст 12+
Билеты от 1800₽

О концерте

Новогодний концерт при свечах на Omega Rooftop

Не упустите шанс насладиться атмосферой праздника на панорамной крыше Omega Rooftop. Здесь пройдет незабываемый новогодний концерт при свечах, который подарит вам вечер полного музыкального волшебства.

Звезда вечера — Mareli

На сцене выступит Mareli — финалистка популярных шоу «Голос 12» и «Ярче звёзд». Её уникальный тембр голоса и харизма завораживают зрителей, так что вечер с ней станет настоящим подарком.

Музыкальная программа

В исполнении Mareli прозвучат знаменитые хиты, такие как «White Christmas», «Let It Snow» и «Santa Claus Is Coming to Town». Каждая мелодия создаст особую атмосферу, которая подарит вам незабываемые моменты.

Уютная атмосфера

Огни города, вкусные коктейли и живая музыка сделают вечер поистине волшебным. Концерт станет идеальным вариантом для любителей джаза и романтичных вечеров под свечи с красивым видом на город.

Не пропустите этот великолепный концерт — он станет чудесной частью ваших новогодних праздников!

Январь
5 января понедельник
17:00
Крыша универмага «Цветной» Москва, Цветной б-р, 15, стр. 1, универмаг «Цветной», 7 этаж
от 1800 ₽
7 января среда
20:00
Дом культуры «Фотофактура» Москва, Маросейка, 7/8
от 2000 ₽

