Christmas Jazz «New Year in Paris»
Christmas Jazz «New Year in Paris»

Christmas Jazz «New Year in Paris»

6+
Возраст 6+

О концерте

Новый год в Париже: джазовый концерт под звуки праздника

На большой сцене Севкабель Порта состоится праздничный концерт «New Year in Paris». В этот вечер зрителей ждет атмосферный вечер французского джаза, окруженный стенами из красного исторического кирпича павильона УКТ и сверкающими новогодними огнями.

Музыкальные хулиганы из Санкт-Петербурга

Фронтменом музыкального проекта выступает Вера Егорова и её команда THE BIG BUDDY BAND. Они представляют уникальное сочетание джаза с элементами кабаре и пантомимы. Это вечер обещает стать настоящим праздником, где каждый услышит хиты мировой классики джаза и сокровища французской эстрады.

Праздничная программа

Гостям концерта будет предложено "прокатиться" от ритмов ZAZ на снежных склонах Монмартра до светящейся Эйфелевой башни, где их встретит незабываемый голос Édith Piaf. Не обойдется и без главных рождественских хитов всех времен от Frank Sinatra и Ella Fitzgerald.

Атмосфера Рождества

В этот вечер Санкт-Петербург превратится в Париж. Бокал игристого, чарующий джаз и любимые песни создадут неповторимую атмосферу праздника. Это не просто концерт — это Рождество в стиле джаз. Подарите себе и своим близким незабываемые эмоции!

О музыкантах

Вера Егорова — не только певица, но и актриса, клоун и акробат. Она является ведущей артисткой Санкт-Петербургского государственного музыкально-драматического театра «АРТ». Её многогранный талант и яркая харизма добавляют особый шарм этому событию.

До встречи в пространстве Севкабель Порт!

Купить билет на концерт Christmas Jazz «New Year in Paris»

Январь
4 января воскресенье
19:00
Пространство «УКТ» Санкт-Петербург, Кожевенная линия, 40, литера Д, пространство «Севкабель порт»
от 1800 ₽

