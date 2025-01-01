Christmas Jazz Manouche: Lu Golovina Quartet

Рождественский джаз-мануш в исполнении квинтета Лу Головиной

Джаз-мануш, или gipsy jazz, представляет собой уникальную смесь традиционного американского джаза, фольклора цыган Европы и французской уличной музыки. Это одно из самых свободных направлений в джазе, и его неотъемлемым атрибутом является специальная акустическая мануш-гитара.

Джаз-мануш отличается многообразием и вбирает в себя элементы академической классики, французских вальсов, американского свинга, латиноамериканских румбы и босса-новы, а также русских и цыганских песен. Но в чем больше – в традиции или экспериментах? На этот вопрос ответит квинтет Лу Головиной в программе «Christmas Jazz Manouche».

Уникальная программа в духе Рождества

Программа собирает яркие композиции стиля, подходящие для светлого праздника – классические джазовые стандарты и новогодние рождественские пьесы, все в авторских джаз-мануш аранжировках. Зрители смогут выбрать, какой джаз-мануш им ближе всего. Коллектив дополнит звучание кларнетом и аккордеоном, создавая эффект живого оркестра.

Лу Головина: сердце квинтета

Лидер квинтета, московская джазовая гитаристка Лу Головина, активно выступает с известным джаз-мануш-коллективом «Django Friends» и руководит собственными ансамблями «Touche de Manouche» и «Lu Golovina Quartet». Она регулярно выступает в лучших джазовых клубах Москвы, считая, что цыганская музыка способна передавать все эмоции и чувства, не выходя за рамки своей стилистики.

Выдающиеся участники квинтета

Владислав Денисов – кларнетист-виртуоз и артист Московской филармонии им. П.И. Чайковского, является лауреатом всероссийских и международных конкурсов. Его резюме включает сотрудничество с известными артистами, такими как Тото Кутуньо и группа «UB40». Денисов известен своими выступлениями на фестивале «Славянский Базар» и в этно-проектах.

Сергей Осокин – талантливый аккордеонист и доцент МГИМ им. А.Г. Шнитке, обладатель Гран-при международных конкурсов. В его репертуаре – авторская программа «Аккордеон в джазе», в которой джаз-мануш занимает важное место. Осокин выпустил четыре альбома, один из которых посвящен исключительно собственным джазовым произведениям.

Уникальный состав исполнителей

На сцену выйдут:

Лу Головина (гитара)

Владислав Денисов (кларнет)

Сергей Осокин (аккордеон)

Александр Фомичёв (гитара)

Денис Шушков (контрабас)

Не упустите возможность насладиться истинным духом джаз-мануш на этом уютном рождественском концерте!