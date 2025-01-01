Меню
О концерте
Билеты от 3300₽
CHRISTMAS JAZZ JAM: рождественский джаз
16+
джаз
Подборки
Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
14 декабря
воскресенье
20:00
Louis
Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
Купить билеты
от 4150 ₽
25 декабря
четверг
20:00
Louis
Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
Купить билеты
от 4500 ₽
30 декабря
вторник
20:00
Louis
Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
Купить билеты
от 3500 ₽
1 января
четверг
20:00
Louis
Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
Купить билеты
от 3500 ₽
3 января
суббота
20:00
Louis
Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
Купить билеты
от 3300 ₽
В ближайшие дни
0+
Джаз
Предновогодний субботний бранч
20 декабря в 14:00
Jam Club
Билеты
18+
Юмор
Разгоны. Расул Чабдаров
18 декабря в 19:00
Standup Café
Билеты
6+
Классическая музыка
Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Щелкунчик»
28 декабря в 17:00
Дарвиновский музей
от 3000 ₽
