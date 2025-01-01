Меню
CHRISTMAS JAZZ JAM: рождественский джаз
Билеты от 3300₽
CHRISTMAS JAZZ JAM: рождественский джаз

CHRISTMAS JAZZ JAM: рождественский джаз

16+
Возраст 16+
Билеты от 3300₽

О концерте

Подборки
Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы

Купить билет на концерт CHRISTMAS JAZZ JAM: рождественский джаз

Декабрь
Январь
14 декабря воскресенье
20:00
Louis Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
от 4150 ₽
25 декабря четверг
20:00
Louis Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
от 4500 ₽
30 декабря вторник
20:00
Louis Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
от 3500 ₽
1 января четверг
20:00
Louis Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
от 3500 ₽
3 января суббота
20:00
Louis Москва, Спиридоньевский пер., 9, стр. 1, гостиница «Марко Поло Пресня»
от 3300 ₽

В ближайшие дни

Предновогодний субботний бранч
0+
Джаз
Предновогодний субботний бранч
20 декабря в 14:00 Jam Club
Билеты
Разгоны. Расул Чабдаров
18+
Юмор
Разгоны. Расул Чабдаров
18 декабря в 19:00 Standup Café
Билеты
Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Щелкунчик»
6+
Классическая музыка
Новогодняя сказка с органом и песочной анимацией «Щелкунчик»
28 декабря в 17:00 Дарвиновский музей
от 3000 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
