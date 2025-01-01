Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Christmas Instrumental Jazz
Билеты от 1500₽
Киноафиша Christmas Instrumental Jazz

Christmas Instrumental Jazz

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте

Волшебный мир джаза на концерте "Instrumental Jazz"

Дорогие друзья! Приглашаем вас погрузиться в волшебный мир джаза на концерте "Instrumental Jazz"! В этот вечер вас ждет незабываемое музыкальное путешествие, наполненное энергией, страстью и утонченностью лучших джазовых композиций.

Программа концерта

Мы подготовили программу, которая включает как классические джазовые стандарты, так и оригинальные авторские произведения. Вы сможете открыть для себя новые грани этого великолепного жанра. В программе концерта:

  • Завораживающие импровизации и виртуозные соло
  • Мелодии, которые переносят в атмосферу джаз-клубов Нью-Йорка и Чикаго
  • Гармонии, вызывающие самые глубокие эмоции

Почему стоит пойти на концерт?

Не упустите шанс стать частью этого музыкального праздника! Забудьте о повседневных заботах и наслаждайтесь великолепной музыкой в компании близких. Концерт проходит в рамках клубной программы IV Международного Московского Джазового Фестиваля.

Приходите и позвольте джазу вдохновить вас на новые события!

Подборки
Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы

Купить билет на концерт Christmas Instrumental Jazz

Помощь с билетами
Декабрь
13 декабря суббота
19:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1500 ₽
20 декабря суббота
19:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1500 ₽
27 декабря суббота
19:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1500 ₽

В ближайшие дни

Лунная соната. Концерт при свечах
6+
Классическая музыка
Лунная соната. Концерт при свечах
17 декабря в 19:00 Концертный зал им. Архиповой
от 3000 ₽
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
18+
Юмор Джаз
Stand-Up + Jazz (два концерта в один вечер)
7 января в 20:30 ТехникабезОпасности
от 1990 ₽
Стендап в темноте
18+
Юмор
Стендап в темноте
17 декабря в 21:30 Джон Донн
от 1590 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше