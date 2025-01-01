Christmas-Gala. Рождественский концерт с песочной анимацией

Меню
О концерте

Рождественский концерт: музыкальная гармония и праздничное настроение

Рождество - время ожидания чуда. Во всех уголках царит оживление и весёлая суета, а главный атрибут праздника - подарки, сделанные с любовью. В этом духе и проходит наш рождественский концерт, который станет сюрпризом для любителей музыки.

Вечер будет ознаменован великолепным составом исполнителей, которые представят программу, объединившую сочинения выдающихся композиторов и традиционные мелодии, знакомые каждому из нас. В единой рождественской гармонии величественное звучание органа переплетается с вдохновенными голосами артистов, наполняя атмосферу старинного собора.

Погружение в атмосферу

Музыка, звучащая в этот вечер, соединит ушедшие эпохи и наши дни, создавая светлую праздничную атмосферу. Звуки, которые мы услышим, будут не просто музыкой, а настоящими гимнами любви и надежды.

Событие, которое запомнится

Мы надеемся, что этот концерт станет одним из самых ярких событий в череде предстоящих торжеств. Присоединяйтесь к нам, чтобы ощутить магию Рождества и насладиться живой музыкой в компании единомышленников.

Декабрь
20 декабря суббота
21:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла Москва, Старосадский пер., 7
от 1000 ₽

