Christmas Family Jazz
Билеты от 1500₽
Christmas Family Jazz

Christmas Family Jazz

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте

Christmas Family Jazz в Jam hall

Приглашаем вас на уникальный концерт «Christmas Family Jazz» — атмосферное музыкальное событие для всей семьи. Это отличный способ провести время с близкими и насладиться живыми джазовыми мелодиями в уютной обстановке Jam club.

Уютная атмосфера для всех

Концерт пройдет в теплом и праздничном настроении, что позволит вам создать незабываемые воспоминания в кругу родных. Jam club — идеальное место для этого; его комфортный интерьер и профессиональное звучание обеспечат вам максимальное удовольствие от музыки.

Почему стоит прийти

Событие заинтересует не только настоящих ценителей джаза, но и семейные пары с детьми. Живое исполнение известных композиций поднимет настроение и создаст атмосферу праздника.

Не упустите шанс!

Джаз — это музыка, которая подходит для всех возрастов. Не пропустите возможность провести этот вечер в компании талантливых музыкантов и насладиться качественным звуком.

Купить билет на концерт Christmas Family Jazz

Декабрь
21 декабря воскресенье
17:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1500 ₽
28 декабря воскресенье
17:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1500 ₽

В ближайшие дни

The Jazz Loft Band
18+
Джаз
The Jazz Loft Band
10 декабря в 20:00 Ритм-блюз
от 1500 ₽
StandUp Msk Best
18+
Юмор
StandUp Msk Best
9 января в 21:30 O'Donoghue's
от 1390 ₽
Dark Stars Fest. Фестиваль тяжелой музыки
12+
Фестиваль Тяжелый рок
Dark Stars Fest. Фестиваль тяжелой музыки
3 января в 18:00 Eclipse
от 1800 ₽
