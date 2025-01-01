Christmas Classics при участии балета : Щелкунчик, Спящая красавица и другие шедевры классической музыки на панорамной крыше!

Рождественский концерт классической музыки на крытой крыше Omega Rooftop

Приглашаем вас на волшебный Рождественский концерт классической музыки с участием балерин! 3 и 6 января на панорамной крытой крыше Omega Rooftop вас ждет незабываемое музыкальное событие – Рождественский вечер с камерным оркестром Gloria.

Волшебство классики

В этот вечер для вас оживут знаменитые произведения, такие как «Щелкунчик», «Спящая красавица» и «Лебединое озеро». Концерт будет исполнен одним из самых востребованных камерных оркестров столицы, известным своим утонченным звучанием и мастерством.

Атмосфера праздника

Волшебная рождественская музыка великих композиторов наполнит атмосферу крыши, создавая ощущение чуда и магии. Но это еще не все! Концерт будет сопровождаться завораживающими танцами балерин, которые добавят легкость и грацию в общий настрой вечера. Их плавные движения гармонично впишутся в звучание музыки, создавая единое целое – настоящее произведение искусства.

Подробности мероприятия

3 января в 17:00, сбор гостей с 16:00.

6 января в 17:00, сбор гостей с 16:00.

Не упустите шанс стать частью этого незабываемого события! Количество мест ограничено, поэтому спешите приобрести билеты заранее. Ждем вас на Рождественском концерте!