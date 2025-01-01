Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Christmas Classic Jazz
Билеты от 1000₽
Киноафиша Christmas Classic Jazz

Christmas Classic Jazz

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте

Нежные ритмы джаза в клубе Jam Club

В клубе Jam Club каждый гость сможет насладиться уникальной атмосферой, где оживают бессмертные мелодии золотой эпохи джаза. На сцене прозвучат шедевры от легендарных исполнителей, таких как Луи Армстронг, Дюк Эллингтон, Билли Холидей и Элла Фицджеральд.

Живое исполнение и импровизация

Программа MG Production «Classic Jazz» предложит зрителям живое исполнение, наполненное энергией импровизации и искренним душевным теплом. На сцене звучат гитара, барабаны, фортепиано и контрабас, создающие неповторимую атмосферу уютных джазовых клубов Нью-Йорка.

Гурманы и ценители джаза

Клуб также порадует гостей авторскими коктейлями и изысканными блюдами в меню. Это событие идеально подходит как для истинных любителей джаза, так и для тех, кто ценит утонченную атмосферу. Не упустите возможность насладиться чудесным вечером, полным музыки и гастрономических удовольствий.

Купить билет на концерт Christmas Classic Jazz

Помощь с билетами
Декабрь
25 декабря четверг
20:00
Jam Club Москва, Сретенка, 11
от 1000 ₽

В ближайшие дни

Stand Up | Опытные комики с TV и YouTube
18+
Юмор
Stand Up | Опытные комики с TV и YouTube
31 декабря в 17:00 Standup Brothers
от 700 ₽
Научиться шутить с комиками Moscow StandUp Show
18+
Юмор
Научиться шутить с комиками Moscow StandUp Show
7 января в 18:00 Arma Lounge
от 990 ₽
Супер проверка комиков с ТВ
18+
Юмор
Супер проверка комиков с ТВ
11 декабря в 19:30 Standup Café
от 500 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Концерты неоклассической музыки на любой вкус Концерты неоклассической музыки на любой вкус Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы Где найти праздничное настроение в Москве: подборка концертов на новогодние каникулы
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше