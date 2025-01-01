Меню
Christmas at Triumph. Большой Рождественский концерт
Киноафиша Christmas at Triumph. Большой Рождественский концерт

Christmas at Triumph. Большой Рождественский концерт

12+
Возраст 12+

О концерте

Главный рождественский концерт сезона в Филармонии «Триумф»

Частная филармония «Триумф» приглашает вас на грандиозное музыкальное событие, которое станет настоящим символом предстоящих праздников. Этот концерт, вдохновлённый традициями мировых рождественских празднований, обещает перенести вас в атмосферу величественных залов, как лондонский Альберт-холл или Сиднейская опера.

Волшебство рождественской музыки

Приготовьтесь к незабываемому вечеру, где под сводами нашего зала зазвучит симфония Рождества в исполнении Рождественского сборного симфонического оркестра и большого хора Triumphus Vox под управлением виртуозного дирижера Дениса Сона. Концерт будет дополнен хореографическими номерами и выступлениями приглашенных вокалистов.

Программа концерта

В программе вечера — богатая палитра праздничных эмоций. Вы услышите:

  • Трогательные классические произведения: «Stille Nacht», «Ave Maria» (Шуберт) и «O Holy Night»;
  • Знакомые с детства мелодии: «Carol of the Bells», «Little Drummer Boy» и «Танец феи Драже» Чайковского;
  • Современные рождественские хиты: «Last Christmas» Джорджа Майкла, «Happy New Year» ABBA и «The Christmas Song»;
  • Волшебные кинокомпозиции: вальс «Lara’s Theme» из «Доктора Живаго» и музыка из «Гарри Поттера» — «Рождество в Хогвартсе»;
  • И, конечно, любимые всеми «Jingle Bells», «Let It Snow» и «We Wish You a Merry Christmas»!

Не упустите возможность

Подарите себе и своим близким атмосферу Рождества! Это больше, чем концерт — это традиция, которую вы захотите сохранить в сердце на весь год.

Купить билет на концерт Christmas at Triumph. Большой Рождественский концерт

Январь
7 января среда
19:00
Филармония «Триумф» Пермь, Ленина, 44
от 3500 ₽

