Christmas at Triumph. Большой Рождественский концерт

Главный рождественский концерт сезона в Филармонии «Триумф»

Частная филармония «Триумф» приглашает вас на грандиозное музыкальное событие, которое станет настоящим символом предстоящих праздников. Этот концерт, вдохновлённый традициями мировых рождественских празднований, обещает перенести вас в атмосферу величественных залов, как лондонский Альберт-холл или Сиднейская опера.

Волшебство рождественской музыки

Приготовьтесь к незабываемому вечеру, где под сводами нашего зала зазвучит симфония Рождества в исполнении Рождественского сборного симфонического оркестра и большого хора Triumphus Vox под управлением виртуозного дирижера Дениса Сона. Концерт будет дополнен хореографическими номерами и выступлениями приглашенных вокалистов.

Программа концерта

В программе вечера — богатая палитра праздничных эмоций. Вы услышите:

Трогательные классические произведения: «Stille Nacht», «Ave Maria» (Шуберт) и «O Holy Night»;

Знакомые с детства мелодии: «Carol of the Bells», «Little Drummer Boy» и «Танец феи Драже» Чайковского;

Современные рождественские хиты: «Last Christmas» Джорджа Майкла, «Happy New Year» ABBA и «The Christmas Song»;

Волшебные кинокомпозиции: вальс «Lara’s Theme» из «Доктора Живаго» и музыка из «Гарри Поттера» — «Рождество в Хогвартсе»;

И, конечно, любимые всеми «Jingle Bells», «Let It Snow» и «We Wish You a Merry Christmas»!

Не упустите возможность

Подарите себе и своим близким атмосферу Рождества! Это больше, чем концерт — это традиция, которую вы захотите сохранить в сердце на весь год.