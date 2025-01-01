Christmas at Triumph. Большой Рождественский концерт

Частная филармония «Триумф» приглашает вас на грандиозное музыкальное событие, которое станет настоящим символом предстоящих праздников. Этот концерт, вдохновлённый традициями мировых рождественских празднований, обещает перенести вас в атмосферу величественных залов, как лондонский Альберт-холл или Сиднейская опера.
Приготовьтесь к незабываемому вечеру, где под сводами нашего зала зазвучит симфония Рождества в исполнении Рождественского сборного симфонического оркестра и большого хора Triumphus Vox под управлением виртуозного дирижера Дениса Сона. Концерт будет дополнен хореографическими номерами и выступлениями приглашенных вокалистов.
В программе вечера — богатая палитра праздничных эмоций. Вы услышите:
Подарите себе и своим близким атмосферу Рождества! Это больше, чем концерт — это традиция, которую вы захотите сохранить в сердце на весь год.