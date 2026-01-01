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Чрево
Билеты от 3200₽
Киноафиша Чрево

Спектакль Чрево

Метафизическое исследование русской души 18+
Продолжительность 1 час
Возраст 18+
Билеты от 3200₽

О спектакле

Спектакль «Чрево»: Погружение в мир Евгения Замятина

Спектакль «Чрево» вышел из лаборатории, посвященной авторам первой половины XX века. Это ранняя проза Евгения Замятина — удивительного стилиста и прозаика, выросшего в среде Серебряного века и писавшего в эпоху становления большевистского государства.

История в сердце России

Рассказ 1915 года представляет собой первую попытку создать большую повесть «Наводнение», которая в последние годы активно ставится в российском театре. Замятин затрагивает темы страсти, любви, вожделения, страха смерти, а также противоречия между жизнью и смертью. Его произведение пронизано вопросами преступления и наказания, а также отношениями между женщиной и мужчиной, душой и телом.

Герои и их драма

События рассказа разворачиваются в глухом провинциальном уголке России. Замятин изображает «типичную семью из народа». Главная героиня — крестьянка Афимья, замужем за нелюбимым мужчиной Пётрой, который намного старше ее. Эта драма раскрывает внутренние конфликты и переживания персонажей, заставляя зрителей задуматься о глубоких социальных и личных проблемах.

Метафора и музыкальность

Замятинский сказ превращается в метафорическое действие и почти оперу. Слова пропеваются, создавая красивые формы, которые описывают не всегда приглядную, но всегда искреннюю крестьянскую жизнь. Спектакль не только передает атмосферу времени, но и заставляет зрителей сопереживать судьбам героев.

Не упустите возможность увидеть это уникальное театральное произведение, которое погружает в мир чувств и переживаний, характерных для кризисной эпохи.

Режиссер
Андрей Гончаров
В ролях
Ольга Литвинова
Артем Быстров
Антон Лобан
Андрей Максимов

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Сентябрь
9 сентября среда
19:00
МХТ им. Чехова Москва, Камергерский пер., 3
от 3200 ₽

Фотографии

Чрево

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